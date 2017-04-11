「台大宅王」47刀砍死前女友並吻屍 高院今定生死
2017-04-11 08:38
〔記者楊國文／台北報導〕台大碩士畢業、有「台大宅王」之稱的張姓男子，3年前不滿林姓女友分手，當街砍殺林女47刀致死後吻屍，被檢方依殺人等罪起訴求處死刑，一審審酌張男認罪且醫師鑑定有教化可能，加上願賠償1261萬元等因素，判他無期徒刑，高等法院審理時，張男要求重做精神鑑定，並認為一審判他無期徒刑「判太重了」，高院今日上午10時10分將宣判此案。
現年32歲的張男讀台大時，曾帶隊參加校內電玩比賽奪冠，獲「台大宅王」稱號，犯案時在會計師事務所擔任審計員。
張男102年底透過網路認識當時21歲的林女，林女因張男曾對她動粗、強拍裸照和個性差異等因素提出分手。103年9月22日，張彥文不滿林女提分手，趁著女友上班前等在其住家外巷子口，趁女友出門經過，便衝上前當街砍殺47刀，當她倒在血泊中，張男還俯身親吻屍體，隨後拿刀自砍頸部等處沒死，警方接獲路人報案後逮捕張男。
同年，台北地檢署偵查終結，依2次強制性交罪、妨害秘密、入侵住宅、恐嚇、殺人、侮辱屍體等罪，將張男起訴，並且向法官求處死刑。不過，台北地院審理時，檢方考量張男認罪、願賠償1261萬元等因素，改求處無期徒刑以上之刑，不堅持應該判死刑。
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