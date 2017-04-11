| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
清晨大雨下不停！ 北北基等9縣市大雨特報 NBA Live》林書豪22分9籃板 籃網第三節強勢追分
 首頁 > 社會

宜蘭縣冬山河清晨驚傳浮屍 警方調查

2017-04-11  08:17

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局今天清晨7點43分接獲119報案，指冬山河利澤簡橋下發現一具浮屍，派遣五結分隊及現場龍舟警戒船艇救援。

7點53分五結分隊小隊長回報說，現場為一名女性浮屍，已明顯死亡，交由轄區派出所員警處理。

廣告
  • 消防人員打撈浮屍。（記者江志雄翻攝）

    消防人員打撈浮屍。（記者江志雄翻攝）

  • 冬山河利澤簡橋下發現浮屍，消防局出動橡皮艇搜救。（記者江志雄翻攝）

    冬山河利澤簡橋下發現浮屍，消防局出動橡皮艇搜救。（記者江志雄翻攝）

  • 浮屍交由警方處理。（記者江志雄翻攝）

    浮屍交由警方處理。（記者江志雄翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：宜蘭縣冬山河清晨驚傳浮屍 警方調查


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.