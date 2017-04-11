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機車猛撞小客車 高中生遭安全帽帶割喉 急救中
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機車猛撞小客車 高中生遭安全帽帶割喉 急救中

2017-04-11  00:26

〔記者吳昇儒／基隆報導〕19歲林姓高中生昨日晚間10時許騎車行經基隆市明德二路與工建路口時，不慎與準備左轉的郭姓汽車駕駛發生碰撞。林男的安全帽疑似帶得太高，撞擊時被安全帽帶割傷氣管，目前搶救當中。另兩名學生也為了閃避散落一地的碎片，發生碰撞所幸並無大礙。

警方初步調查，郭姓駕駛準備轉進工建路，而林姓騎士則是要直行明德二路往汐止方向，返回位於五堵的家中，疑似車速過快，未注意準備左轉的小客車，從右後車門直接撞上，人車噴飛出去。後方的黃、陳姓夜校生騎車經過時，為了閃避散落的零件，也發生碰撞事故。

警方對郭姓轎車駕駛進行酒測，發現酒測值為零，詳細肇事責任，仍待釐清當中。

救護人員到場時，發現林男頸部血流不止，立刻送醫搶救，一度傳出有生命危險，在場的家屬情緒激動。

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  • 林姓高中生的機車幾乎全毀，自己也被安全帽帶割傷氣管，目前搶救當中。（記者吳昇儒攝）

    林姓高中生的機車幾乎全毀，自己也被安全帽帶割傷氣管，目前搶救當中。（記者吳昇儒攝）

  • 林姓高中生的機車全毀，後方銀色機車的車主為了閃避四散的零件，也發生碰撞。（記者吳昇儒攝）

    林姓高中生的機車全毀，後方銀色機車的車主為了閃避四散的零件，也發生碰撞。（記者吳昇儒攝）

  • 發生事故的明德二路急工建路口已鋪上木屑，以免其他車輛打滑。（記者吳昇儒攝）

    發生事故的明德二路急工建路口已鋪上木屑，以免其他車輛打滑。（記者吳昇儒攝）

  • 現場留有救護人員搶救林姓高中生的橡膠手套，上方還沾有血跡。（記者吳昇儒攝）

    現場留有救護人員搶救林姓高中生的橡膠手套，上方還沾有血跡。（記者吳昇儒攝）

  • 小轎車的雨遮散落在地上。（記者吳昇儒攝）

    小轎車的雨遮散落在地上。（記者吳昇儒攝）

  • 林姓高中生在醫院搶救當中（記者吳昇儒攝）

    林姓高中生在醫院搶救當中（記者吳昇儒攝）

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