機車猛撞小客車 高中生遭安全帽帶割喉 急救中
2017-04-11 00:26
〔記者吳昇儒／基隆報導〕19歲林姓高中生昨日晚間10時許騎車行經基隆市明德二路與工建路口時，不慎與準備左轉的郭姓汽車駕駛發生碰撞。林男的安全帽疑似帶得太高，撞擊時被安全帽帶割傷氣管，目前搶救當中。另兩名學生也為了閃避散落一地的碎片，發生碰撞所幸並無大礙。
警方初步調查，郭姓駕駛準備轉進工建路，而林姓騎士則是要直行明德二路往汐止方向，返回位於五堵的家中，疑似車速過快，未注意準備左轉的小客車，從右後車門直接撞上，人車噴飛出去。後方的黃、陳姓夜校生騎車經過時，為了閃避散落的零件，也發生碰撞事故。
警方對郭姓轎車駕駛進行酒測，發現酒測值為零，詳細肇事責任，仍待釐清當中。
救護人員到場時，發現林男頸部血流不止，立刻送醫搶救，一度傳出有生命危險，在場的家屬情緒激動。
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