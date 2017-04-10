獼猴遭夾斷雙腳傷重死亡 農業局:最重可判5年
2017-04-10 23:25
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今年有3隻獼猴死亡，其中旗尾山驚傳獼猴被捕獸夾夾斷雙腳，送醫仍傷重不治死亡，市府農業局已會同轄區警方緝凶，最重可處5年有期徒刑，得併科最高100萬元罰金，呼籲民眾踴躍提供線索。
市府統計，今年有3隻獼猴死亡，其中2月1隻柴山獼猴因車禍喪命，已連續3年發生獼猴車禍致死，農業局邀集壽管處等單位，針對龍泉寺前巷弄、黃沙灣景觀平台旁山路，增設「獼猴出沒、減速慢行」告示牌，並劃設紅線、加強取締，避免造成獼猴傷亡。
不料2月底旗尾山驚傳獼猴被捕獸夾夾斷雙腳，獼猴負傷逃跑不慎摔落3米深山溝，民眾發現通報市府搶救送醫，好不容易將牠救活，卻因傷口細菌感染，無奈仍不治死亡。
不料4月3日柴山也發生獼猴被人發現昏倒在鼓山路前，外觀看起來虛弱無力，送往動物園救治，無奈隔天仍死亡，由於牠身上無外傷，排除車禍可能，中毒也不典型，有可能是生病死亡。
農業局表示，使用禁止的陷阱、獸夾或特殊獵捕工具，獵捕、宰殺保育類野生動物，可處6個月至5年有期徒刑，得併科20萬至100萬元罰金，已針對柴山、旗尾山，地毯式清查捕獸夾，並派駐巡山員加強巡查。
農業局呼籲民眾不接觸、不餵食及不干擾獼猴，違者可依高雄市野生動物保育自治條例，開罰5千至1萬元罰鍰；根據「高雄市檢舉餵食台灣獼猴獎勵辦法」，檢舉案件經農業局查證屬實並處以罰鍰者，檢舉人可獲實收罰鍰金額2成的檢舉獎金。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 韓職》百公斤打者慢慢跑 李大浩當場發飆（影音）
- 立委將提案 卸任正副總統禮遇金砍剩8萬
- 自由共和國》方凱弘／「穿越黑潮」計畫
- 春暖…花不開 戰備跑道「速限」美景罕見失色
- 台北》大喊補貼房屋稅 施政報告沒半字
- 搶鮮要快！ 金門水試所新鮮海帶3斤100元
- 高雄有個部落 婚宴喜慶不准放鞭炮
- 國造高教機115年成軍 F5全汰除
- MLB》故意四壞省時還不夠 主席還想限制牛棚使用量
- 交長：開發鐵道觀光 分級收費
- 類梅雨鋒面南壓 明起台灣將被淋成濕番薯
- 《愛肝加油站》擔心感染A肝 打疫苗最簡單
- 扯！印度護士自判早產嬰死亡 寶寶差點被活埋
- 威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出1注
- 柯文哲批港「沒靈魂」 港人：我們不是沒思想的小島
- 小A辣曬帥氣飛機頭 青澀男裝照讓粉絲暴動
- 左營百草汆燙湯鍋疑倒閉 消費者求償無門
- 再戰大馬李宗偉 林丹直落二奪冠
- 〈活動看板〉懷舊音樂饗宴
- 北市女力強 有殼族比男多
- 曾治豪參演李宗瑞 老爸賀一航很放心
- 高捷首季日均運量 破十年來紀錄
- 川普狂轟敘利亞 油價恐漲至60美元
- 團購蘋果一冰後竟全褪色 超扯「素顏」嚇壞買家
- 拒威脅利誘 李明哲妻今赴中救夫
- 力挺王定宇 陳唐山︰有能力最重要
- 桃園城市紀錄片徵件 同志故事抱走第一名
- 高市府1年取締違規廟會768件 開罰近300萬
- 大師展唐卡藝術 盼眾生幸福
- 〈熱門族群〉水泥股量縮價漲 量價背離風險在
- 女婿軍師鬥太兇 川普出手
- 大堡礁連2年嚴重白化 科學家：復育零希望
- 高雄虱目魚與義法餐廳結合 突破傳統吃法
- MLB》開季不當爐主 桑塔納好投讓雙城領先群雄
- 朴宰範率AOMG電翻台粉 GRAY撩妹高喊我愛你
- 美國名人賽》賈西亞、羅斯並列排頭 今搶綠夾克
- 楊鎮肉身擦撞 假車禍真驚險
- 星期專訪》前白宮國安會亞太資深主任韋德寧談川習會：川普捍衛美利益 有助兩岸穩定
- 總統簽名加持 日月潭紅茶赴日行銷
- 〈快樂上班族〉壓力在球桌上釋放
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：獼猴遭夾斷雙腳傷重死亡 農業局:最重可判5年
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分