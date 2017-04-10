獼猴遭夾斷雙腳傷重死亡 農業局:最重可判5年

2017-04-10 23:25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今年有3隻獼猴死亡，其中旗尾山驚傳獼猴被捕獸夾夾斷雙腳，送醫仍傷重不治死亡，市府農業局已會同轄區警方緝凶，最重可處5年有期徒刑，得併科最高100萬元罰金，呼籲民眾踴躍提供線索。

市府統計，今年有3隻獼猴死亡，其中2月1隻柴山獼猴因車禍喪命，已連續3年發生獼猴車禍致死，農業局邀集壽管處等單位，針對龍泉寺前巷弄、黃沙灣景觀平台旁山路，增設「獼猴出沒、減速慢行」告示牌，並劃設紅線、加強取締，避免造成獼猴傷亡。

不料2月底旗尾山驚傳獼猴被捕獸夾夾斷雙腳，獼猴負傷逃跑不慎摔落3米深山溝，民眾發現通報市府搶救送醫，好不容易將牠救活，卻因傷口細菌感染，無奈仍不治死亡。

不料4月3日柴山也發生獼猴被人發現昏倒在鼓山路前，外觀看起來虛弱無力，送往動物園救治，無奈隔天仍死亡，由於牠身上無外傷，排除車禍可能，中毒也不典型，有可能是生病死亡。

農業局表示，使用禁止的陷阱、獸夾或特殊獵捕工具，獵捕、宰殺保育類野生動物，可處6個月至5年有期徒刑，得併科20萬至100萬元罰金，已針對柴山、旗尾山，地毯式清查捕獸夾，並派駐巡山員加強巡查。

農業局呼籲民眾不接觸、不餵食及不干擾獼猴，違者可依高雄市野生動物保育自治條例，開罰5千至1萬元罰鍰；根據「高雄市檢舉餵食台灣獼猴獎勵辦法」，檢舉案件經農業局查證屬實並處以罰鍰者，檢舉人可獲實收罰鍰金額2成的檢舉獎金。