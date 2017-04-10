騎機車輾坑洞摔水溝溺斃 區公所被判國賠230多萬
2017-04-10 23:43
〔記者王俊忠／台南報導〕林姓老翁騎機車行經南市新化區南一七五線路段，因路面有未設警示設施的坑洞，林翁輾過坑洞、重心不穩摔車跌入水溝溺斃。林翁妻小提起國賠訴訟，一審法官認定新化區公所有管理道路缺失，依責任歸屬判公所共賠二百三十多萬元給林妻與三名子女。
林翁妻小提告指出，一０四年七月二日下午四點許，七十六歲的林姓老翁騎機車沿南一七五線道路由南向北行駛，行經新化區路段時，因路面有坑洞、且未設置警示設施，導致林翁機車輾過坑洞時重心不穩、摔車跌入路旁水溝溺水，合併溺水窒息與頭、胸撞傷，當場死亡。
死者家屬主張，新化區公所是此路段管理機關，竟未及時修補坑洞與置放警告設施，影響行車安全，因此提出國賠，但區公所拒絕理賠，不得已才提國賠訴訟。
新化區公所認為，林翁行經該路時天氣晴朗，應能及時發現坑洞、閃避，又坑洞距其跌落處距離有六十七公尺，如真撞到坑洞摔車，應隨即倒地，怎會離開坑洞數十公尺後才摔落水溝？林翁未注意車前狀況也有過失。
台南地院審認，此坑洞長約一．一公尺、寬０．七公尺、深０．一公尺，坑洞大小顯然非一朝一夕形成，足以影響行車安全，應為常人能預見，新化區公所既然是管理維護機關，卻任令坑洞逐漸擴大，未及時修護，有管理上的缺失，林翁遺屬求償有理。
不過，法官勘驗監視器車行影像換算出林翁騎機車的時速約六十一．九公里，遠超過此路段速限四十公里，對此車禍意外，林翁本身也有過失，雙方各要負擔五成責任，依過失相抵原則，判被告共賠二百三十多萬元給林妻與三名子女；此案還可上訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 韓職》百公斤打者慢慢跑 李大浩當場發飆（影音）
- 立委將提案 卸任正副總統禮遇金砍剩8萬
- 自由共和國》方凱弘／「穿越黑潮」計畫
- 春暖…花不開 戰備跑道「速限」美景罕見失色
- 台北》大喊補貼房屋稅 施政報告沒半字
- 搶鮮要快！ 金門水試所新鮮海帶3斤100元
- 高雄有個部落 婚宴喜慶不准放鞭炮
- 國造高教機115年成軍 F5全汰除
- MLB》故意四壞省時還不夠 主席還想限制牛棚使用量
- 交長：開發鐵道觀光 分級收費
- 類梅雨鋒面南壓 明起台灣將被淋成濕番薯
- 《愛肝加油站》擔心感染A肝 打疫苗最簡單
- 扯！印度護士自判早產嬰死亡 寶寶差點被活埋
- 威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出1注
- 柯文哲批港「沒靈魂」 港人：我們不是沒思想的小島
- 小A辣曬帥氣飛機頭 青澀男裝照讓粉絲暴動
- 左營百草汆燙湯鍋疑倒閉 消費者求償無門
- 再戰大馬李宗偉 林丹直落二奪冠
- 〈活動看板〉懷舊音樂饗宴
- 北市女力強 有殼族比男多
- 曾治豪參演李宗瑞 老爸賀一航很放心
- 高捷首季日均運量 破十年來紀錄
- 川普狂轟敘利亞 油價恐漲至60美元
- 團購蘋果一冰後竟全褪色 超扯「素顏」嚇壞買家
- 拒威脅利誘 李明哲妻今赴中救夫
- 力挺王定宇 陳唐山︰有能力最重要
- 桃園城市紀錄片徵件 同志故事抱走第一名
- 高市府1年取締違規廟會768件 開罰近300萬
- 大師展唐卡藝術 盼眾生幸福
- 〈熱門族群〉水泥股量縮價漲 量價背離風險在
- 女婿軍師鬥太兇 川普出手
- 大堡礁連2年嚴重白化 科學家：復育零希望
- 高雄虱目魚與義法餐廳結合 突破傳統吃法
- MLB》開季不當爐主 桑塔納好投讓雙城領先群雄
- 朴宰範率AOMG電翻台粉 GRAY撩妹高喊我愛你
- 美國名人賽》賈西亞、羅斯並列排頭 今搶綠夾克
- 楊鎮肉身擦撞 假車禍真驚險
- 星期專訪》前白宮國安會亞太資深主任韋德寧談川習會：川普捍衛美利益 有助兩岸穩定
- 總統簽名加持 日月潭紅茶赴日行銷
- 〈快樂上班族〉壓力在球桌上釋放
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：騎機車輾坑洞摔水溝溺斃 區公所被判國賠230多萬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分