騎機車輾坑洞摔水溝溺斃 區公所被判國賠230多萬

2017-04-10 23:43

〔記者王俊忠／台南報導〕林姓老翁騎機車行經南市新化區南一七五線路段，因路面有未設警示設施的坑洞，林翁輾過坑洞、重心不穩摔車跌入水溝溺斃。林翁妻小提起國賠訴訟，一審法官認定新化區公所有管理道路缺失，依責任歸屬判公所共賠二百三十多萬元給林妻與三名子女。

林翁妻小提告指出，一０四年七月二日下午四點許，七十六歲的林姓老翁騎機車沿南一七五線道路由南向北行駛，行經新化區路段時，因路面有坑洞、且未設置警示設施，導致林翁機車輾過坑洞時重心不穩、摔車跌入路旁水溝溺水，合併溺水窒息與頭、胸撞傷，當場死亡。

死者家屬主張，新化區公所是此路段管理機關，竟未及時修補坑洞與置放警告設施，影響行車安全，因此提出國賠，但區公所拒絕理賠，不得已才提國賠訴訟。

新化區公所認為，林翁行經該路時天氣晴朗，應能及時發現坑洞、閃避，又坑洞距其跌落處距離有六十七公尺，如真撞到坑洞摔車，應隨即倒地，怎會離開坑洞數十公尺後才摔落水溝？林翁未注意車前狀況也有過失。

台南地院審認，此坑洞長約一．一公尺、寬０．七公尺、深０．一公尺，坑洞大小顯然非一朝一夕形成，足以影響行車安全，應為常人能預見，新化區公所既然是管理維護機關，卻任令坑洞逐漸擴大，未及時修護，有管理上的缺失，林翁遺屬求償有理。

不過，法官勘驗監視器車行影像換算出林翁騎機車的時速約六十一．九公里，遠超過此路段速限四十公里，對此車禍意外，林翁本身也有過失，雙方各要負擔五成責任，依過失相抵原則，判被告共賠二百三十多萬元給林妻與三名子女；此案還可上訴。