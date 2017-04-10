少年壓力大持刀自殘 媽媽一句話融化心防
2017-04-10 23:31
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〔記者余衡／新北報導〕15歲朱姓少年日前疑因課業壓力太大，竟持摺疊刀在新北市土城區學府路反鎖住處房間內，少年家人擔心他意圖自殘立刻報警，警方獲報趕往朱少家中，在房門外就聽見他不斷哭泣，員警邊好言相勸邊請來朱少母親溫情喊話，一句「出來讓媽媽抱一抱好不好？」融化朱少，警方趁他開門時一擁而上，將其手中的摺疊刀奪下，所幸僅手臂輕微劃傷並無大礙。
警方調查，朱姓少年指因父母對課業要求嚴格、管教方式感到不滿，才會一時情緒失控持刀自殘，事後警方建議朱少父母應多和孩子溝通，才能掌握情形適度管教，否則高壓恐造成反效果，另也已通報社會局和相關單位介入追蹤，以免發生憾事。
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