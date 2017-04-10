男被斷網持刀咆哮 老父嘆：毒品是他命中魔鬼！

2017-04-10 23:31

〔記者余衡／新北報導〕毒品害人不淺！家住新北市土城頂埔地區的陳姓男子，今天上午疑因不滿網路遭斷線，加上曾服用毒品藥癮發作，突然持刀反鎖房內大聲咆哮，陳男不斷痛罵「XX寬頻好爛！」還胡言亂語指稱自己的胞姐、妹妹遭人殺害棄屍土城山區，陳父見兒子瀕臨失控立刻像警方報案。

警、消獲報後不敢大意，派員到場在陳父帶領下小心翼翼接近陳男房間，機警的陳父趁機用鐵鎚敲開喇叭鎖，警、消人員立即湧上前奪刀，安撫情緒激動的陳男，並在陳母陪同下強制就醫，經陳父及警方查證，陳男已經出嫁的胞姐及妹妹都平安在家，結束一場虛驚。

陳父無奈指出，毒品就像兒子生命中的魔鬼，雖經勒戒但仍無法完全斷除毒癮，婚後偶爾還是會忍不住吸毒，導致與妻兒不睦自己獨睡一房，從事板模工作的他最近沒有上工，缺乏收入繳交網路費，昨晚他發現房間網路斷線後就相當暴躁，沒想到隔天早上竟然情緒失控，儘管他已試圖管教但經常無能為力，對警、消人員感到萬分抱歉。

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