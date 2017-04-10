彩券行利潤分配談不攏 母子大打出手
2017-04-10 23:25
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕分別經營彩券行的新竹市高姓女子與兒子陳男，因利潤分配談不攏，竟大打出手且互砸店內物品，新竹地院各依傷害與毀損罪判刑。
新竹高姓女子與兒子陳男在新竹市分別經營彩券行，不料母子因經營及利潤分紅鬧翻，陳男於去年元月間不滿媽媽處理方式，上門大吵，高女不理，他竟拿鐵槌敲壞門鎖。
由於陳男在外放話，他是彩券行老闆，高女也跑到兒子的彩券行鬧場，也拿鐵槌敲壞彩券行的電腦螢幕。
雙方發生嚴重爭吵，媽媽拿著椅子砸兒子左臂受傷；而兒子氣不過，搶下椅子砸媽媽的左臂，造成媽媽手臂受傷。事後母子互控傷害及傷害直系尊親屬。
陳男在庭訊時坦承毀損媽媽的店，以及砸傷媽媽。而高女供稱，店是她的，是要趕走兒子，電腦螢幕也是她的，不是兒子的，損害自已的東西不算毀損。至於傷害兒子部分，是因為兒子超越人倫，當父母是教訓小孩，糾正兒子不對的行為，更是行使父母管教權。
法官傳喚證人，發現陳男確實經營一家彩券行，因此高女敲壞的螢幕雖屬樂透彩公司，但卻是陳男所管理的物品，認定高女證詞不可採。傷害部份，勘驗監視器發現高女先動手砸兒子，陳男再砸母，不是正當防衛，認定高女確有傷害兒子犯行。
新竹地院認為，母子因彩券行經營及利潤分配發生糾紛，未以理性解決，而各自以毀損及傷害行為宣洩情緒，且未和解，因此依傷害直系尊親屬罪及毀損罪各判陳男拘役55日、30日，應執行80日，易科罰金8萬元。母親高女則犯傷害罪40日，毀損30日，應執行60日，易科罰金6萬元。
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