旱溪西路出車禍 女子被壓在吉普車下命危

2017-04-10 23:08

［記者楊政郡／台中報導］旱溪西路七段漢王馬場前，在下班時間發生一起車禍意外，有名20多歲的女子遭吉普車輾過，趴在車底下已無意識，警消前往救護，並利用千斤頂將受困女性救出，現場實施CPR並載往衛部豐原醫院，醫院方面表示女子仍在急救中，有生命危險，詳細事故發生原因還在調查中。

據了解，旱溪東、西路是豐原區往返台中市區的重要道路之一，加上號誌還不多，汽車流量有越來越頻繁趨勢，車速都相當快，可是旱溪兩岸又是附近民眾慢跑、散步及騎單車的好場所，發生車禍頻率越來越高。