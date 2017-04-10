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強盜性侵犯出獄1年 竟再熊抱強吻

2017-04-10  22:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾因強盜、性侵被判刑14年的新竹縣徐姓男子，出獄1年後又故態復萌，在友人家遇見女子落單，竟熊抱強吻，新竹地院依強制猥褻罪判刑11個月。

新竹縣徐姓男子（45歲），2000年酒後到友人家，發現友人奶奶獨自在家，竟洗劫她1千元且性侵得逞，遭判刑14年確定。

徐男2015年12月出獄才滿1年，到張姓朋友的住處飲酒作樂，喝到最後僅剩徐男與1名女子同飲。徐男見女子落單，竟反鎖大門，從後熊抱且強吻臉頰，最後還強行在女子脖子種草莓，留下6公分長、3公分寬吻痕。

被害女不斷呼聲求救，張姓友人及女子男友聽聞趕回救援，才報警逮捕張姓惡狼。

張男坦承強吻，新竹地院法官認為，張男有多項前科，且曾犯強盜性交罪案件，直到2015年12月出獄，僅因滿足一己私慾，漠視他人性自主權，強吻被害女子，造成對方身心受創，因此依強制猥褻罪判徐男11個月徒刑。

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  • 曾因強盜、性侵被判刑14年的新竹縣徐姓男子，出獄1年後又故態復萌，在友人家遇見女子落單，竟熊抱強吻，新竹地院依強制猥褻罪判刑11個月。情境照。（資料照，記者廖振輝攝）

    曾因強盜、性侵被判刑14年的新竹縣徐姓男子，出獄1年後又故態復萌，在友人家遇見女子落單，竟熊抱強吻，新竹地院依強制猥褻罪判刑11個月。情境照。（資料照，記者廖振輝攝）

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