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世界台商會車輛澳洲翻覆 1死14傷

2017-04-10  20:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界台灣商會聯合總會近日在澳洲墨爾本舉辦理監事會議，會議結束後僑胞多名在當地旅遊，卻不幸發生車輛翻覆意外，造成1名芝加哥青商死亡，14人輕重傷。外交部表示，澳洲警方全力搶救，外交部也於第一時間指示致處探視，並代表政府慰問。僑委會也啟動緊急聯絡機制，與外交部共同結合僑界力量協助救助事宜。

世界台商總會於4月7日至9日在澳洲墨爾本舉行第23屆第2次理監事聯席會議，計有600餘人參加。會後有28名台灣青商會會員及眷屬，搭乘租賃巴士赴大洋路（Great Ocean Road）旅遊，卻不幸在Glenaire附近發生車輛翻覆意外，造成1人死亡、14人輕重傷。

外交部與僑委會晚間發布新聞稿表示，澳洲警方在事發地點全力搶救，已將傷者分送Apllo Bay Hospital 及 Royal Melbourne Hospital。外交部在第一時間指示我駐墨爾本辦事處前往Royal Melbourne Hospital探視，並代表政府對傷者表達關心慰問。

外交部也說，駐處人員另已立即與台商會人員趕赴事發地點，除慰問在Apllo Bay Hospital傷者外，也協助安排車輛將未受傷的台商會員送回墨爾本。僑委會亦表示，已在第一時間啟動緊急聯絡機制，並與外交部共同結合當地僑界力量，提供協助並派員前往醫院探視，目前正積極聯合外交部處理後續相關協助、救助事宜。

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