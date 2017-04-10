才走下遊覽車被汽車狠撞 警消CPR婦恢復心跳

2017-04-10 21:51

〔記者徐聖倫／新北報導〕1名年約60歲婦人於今晚間搭遊覽車至新北市中和區中和路廣濟宮前，正當她走下車，1輛汽車就迎面撞上，婦人當場倒地不起，警消趕抵發現其失去生命徵象，現場立即對其進行CPR急救，婦人順利恢復心跳，接著趕緊送醫，現仍在急救中。警方表示，初步看來婦人、汽車駕駛都未注意路況，肇事責任歸屬將持續釐清。