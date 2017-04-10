| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出1注
 首頁 > 社會

才走下遊覽車被汽車狠撞 警消CPR婦恢復心跳

2017-04-10  21:51

〔記者徐聖倫／新北報導〕1名年約60歲婦人於今晚間搭遊覽車至新北市中和區中和路廣濟宮前，正當她走下車，1輛汽車就迎面撞上，婦人當場倒地不起，警消趕抵發現其失去生命徵象，現場立即對其進行CPR急救，婦人順利恢復心跳，接著趕緊送醫，現仍在急救中。警方表示，初步看來婦人、汽車駕駛都未注意路況，肇事責任歸屬將持續釐清。

廣告
  • 消防人員正對婦人進行CPR急救。（記者徐聖倫翻攝）

    消防人員正對婦人進行CPR急救。（記者徐聖倫翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： CPR CPR搶救 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：才走下遊覽車被汽車狠撞 警消CPR婦恢復心跳


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.