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世界台商總會代表澳洲車禍 外交部證實1死14傷

2017-04-10  20:30

〔即時新聞／綜合報導〕世界台灣商會聯合總會第23屆第2次理監事聯席會議的台商代表，今天（10日）傳出在澳洲墨爾本發生車禍，目前確定造成1死、14傷。

外交部表示，我國駐墨爾本辦事處今天下午通報，「世界台商總會」理監事聯席會議7日至9日進行，會後辦理「墨爾本大洋路」（Great Ocean Road）3日遊活動，車上有來自世界各地台灣青商會會員及眷屬共28人，車禍不幸造成1人死亡、14人受傷（其中1人重傷）。

車禍地點位於距墨爾本約3.5小時車程的Glenaire附近，澳洲警消人員獲報後前往事發地點搶救，初步了解傷者分別送網Apllo Bay Hospital及Royal Melbourne Hospital兩家醫院。

外交部表示，我駐處人員已協助安排未受傷人員送回墨爾本，將持續與世界台商總會合作全力善後。

另外僑委會表示，第一時間已啟動緊急聯絡機制，與外交部結合當地僑界力量，緊急提供必要協助，並派員至醫院探視，目前將與外交部合作處理後續協助事宜。

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  • 傷者緊急送往Apllo Bay Hospital及Royal Melbourne Hospital（見圖）兩家醫院治療。（圖擷自Google Map）

    傷者緊急送往Apllo Bay Hospital及Royal Melbourne Hospital（見圖）兩家醫院治療。（圖擷自Google Map）

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相關關鍵字： 世界台商會 世界台灣商會聯合總會 墨爾本 澳洲 車禍
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