毒蟲遇警欲落跑 勇警一個飛撲讓他走嘸路

2017-04-10 23:01

〔記者徐聖倫／新北報導〕36歲男子鄭光為於今下午4時許騎機車經過新北市中和區自立路，而鄭某表現的神情慌張，正在路口執行學童下課護童勤務的中和警分局秀山派出所警員吳俊隆見其形跡可疑遂上前盤查，而鄭某佯裝配合趁其不備竟準備調頭逃逸，王員一個飛身就往鄭某身上撲並順利將其壓制，原來鄭某攜帶著海洛因與安非他命各0.6公克。

據了解，有熱心路人見狀立刻停下腳步趕緊與王員協力逮賊，鄭某被壓制時還直叫「很痛啦！」王員最終得以順利將鄭某扭送警所偵訊。鄭某向警稱，毒品是他在南勢角向友人購得，準備帶回位於台北市的家中吸食。

警方表示，鄭某起初欲規避刑責，將口袋內的毒品隨意丟路旁，所幸王員觀察入微找到毒品，讓鄭某無從辯解。訊後，警方依毒品罪嫌，將鄭某移送法辦。