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前立委妻違規迴轉撞死人 警：可罰600至1800元

2017-04-10  22:16

〔記者邱奕統／桃園報導〕前立委盧嘉辰妻子、現任新北市土城區調解委員會的委員吳麗香，3月31日駕車行經桃園市蘆竹區時，與28歲游姓男子發生車禍，游男傷重不治，家屬指控，吳麗香對於肇事過程謊話連篇，至今仍等不到一個道歉，連上香致意都沒有，毫無悔意、企圖卸責，痛批這樣的人竟還擔任調解委員；警方表示，根據監視器與吳麗香的供詞，在路口大迴轉已違反道路交通管理處罰條例，可開罰600元至1800元。

警方調查，吳女當天下午駕車行經南山路一段往山腳方向，4時左右行經六福路口時，車子先停在路口的路肩處，隨即跨越車道迴轉往南崁方向行駛，同向的游男當時騎乘機車，對於突然的迴轉反應不及，與吳女轎車發生碰撞，游男倒地連同機車卡在吳女轎車下，傷重送醫，但搶救至傍晚5時26分，宣告不治。

警方說，雙方肇責、刑事責任等部分須經鑑定，以及檢方、法院審理才能釐清，不過根據行車紀錄器與吳麗香供詞，吳麗香在路口最外邊大迴轉的駕車方式，已違反道路交通管理處罰條例中的「在多車道左轉彎，不先駛入內側車道」以及「迴車前，未依規定暫停，顯示左轉燈光，或不注意來、往車輛、行人，仍擅自迴轉」2項規定，2違規依法都可開罰600元至1800元，將待鑑定結果出爐後，擇一開罰。

警方說，吳麗香的供詞有提到「準備迴轉」，因此待鑑定結果出爐後，傾向依「迴車前，未依規定暫停，顯示左轉燈光，或不注意來、往車輛、行人，仍擅自迴轉」規定開罰。

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  • 吳麗香突然迴轉，游男閃避不及。（記者邱奕統翻攝）

    吳麗香突然迴轉，游男閃避不及。（記者邱奕統翻攝）

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相關關鍵字： 吳麗香 撞死人 盧嘉辰 車禍 違規 違規迴轉
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