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請律師才能打官司？律師公會：民事二審案件較適合！

2017-04-10  19:43

〔記者項程鎮／台北報導〕全國司法改革國是會議第二組第四次會議中午決議，未來民事和刑事訴訟將採取律師強制代理和強制辯護制度；對此，律師公會全國聯合會表態，支持推動二審民事案件的律師強制代理制度，至於一審的民事案件，以及刑事的一、二審案件應否採強制代理或辯護制度，律師全聯會認為須再研究。

目前三審案件已全面採取強制律師辯護或代理制度，因此不受上述決議影響。

律師全聯會秘書長施秉慧律師表示，民事案件部分，律師全聯會曾建議二審採律師強制代理制度，可讓二審訴訟進行較為順利，且目前民眾在二審請律師的比例較高，推動阻力較小，但若一審採強制代理，全聯會雖採開放態度，但民眾在一審請律師代理的比例較少，司法院應考慮民眾是否有能力負擔律師費用，萬一民眾都轉向法律扶助基金會求助，這對國家財政預算負擔太大。

至於刑事案件的一、二審應否採強制辯護制度，施秉慧持保留態度，她認為應區分輕罪和重罪，重罪較有需要，若不區分、都要強制辯護未必適當，她解釋有些輕罪案件的被告已向檢方認罪，案子進入法院後，未必要進行交互詰問，此時不一定要請律師辯護，否則徒然造成民眾或國家負擔。

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  • 律師公會全國聯合會官網。（記者項程鎮翻攝）

    律師公會全國聯合會官網。（記者項程鎮翻攝）

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相關關鍵字： 二審 強制代理 強制辯護制度 律師 律師公會 打官司 民事
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