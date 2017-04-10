蘇花公路工人從15公尺高處摔落，送醫急救中。（記者簡惠茹翻攝）

2017-04-10 19:03

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕台9線蘇花公路149.7k工地，今天下午收工時，一名工人從約15公尺高處摔落，由救護車送往花蓮急救中。

吳姓男子今天下午4點50分左右，正要從工地邊坡沿著繩索下降到平地，但是繩索因不明原因斷裂，吳男從約15公尺高度邊坡滾下受傷，送往花蓮縣地區醫院急救。