毒鴛鴦開車撞死人 女子企圖頂罪被抓包

2017-04-10 21:58

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣林姓男子與曾姓女友這對毒鴛鴦，雙雙因毒品案件遭通緝，且摸黑開車撞死路人後落跑，由於林男先前被判刑15年半，曾女竟向警方聲稱是她開的車，但仍遭檢方識破，新竹地院依過失致死等罪將這對毒鴛鴦判刑。

判決書指出，新竹縣林男（48歲）與曾姓女友（32歲）均因毒品案遭通緝，去年6月14日清晨1點多，林男開車載曾女行經湖口鄉時，因車燈壞了，在夜色摸黑行駛，結果45歲的葉姓男子走過成功路時，遭林男開車撞擊，當場傷重死亡。

林男見撞人闖禍，沒有留在現場報警處理，反而開車逃離現場。警方調閱監視器，發現林男涉案，因此到林男租屋處逮人，並在林的住家搜出毒品。

由於林男因販毒被判刑15年半，又以胃病為由聲請保外就醫，卻棄保潛逃，而被法院通緝；而曾女因毒品案也被通緝，曾女擔憂林男遭法辦，竟對上門的員警聲稱自己是肇事者，企圖頂替擔罪。

由於曾女遭移送新竹地檢署偵訊時，因無法清楚交待車禍的案情，才坦承自己是頂替老公。林男見紙包不住火，也坦承犯行。

新竹地院法官認為，林男明知車前燈壞掉，仍於深夜開車，又未能注意車前狀況，撞擊葉姓被害人致死，肇事逃逸，無視於他人生命及身體法益，應予以懲罰。

合議庭認為，曾女頂替肇事者，妨害警方偵查正確性，實屬可議。審酌二人犯後均坦承，因此將林男依過失致死罪判刑4月，易科罰金12萬元，另肇事致人於死逃逸罪判處1年4月徒刑。而曾女頂替罪部分判刑3月，易科罰金9萬元。

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