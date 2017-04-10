少婦與丈夫吵架後投海尋短 岸巡人員及時救上岸

2017-04-10 21:46

〔記者王俊忠／台南報導〕今天凌晨，南市南區黃金海岸的喜樹區沙灘前方海域，一名女子疑似輕生，岸巡五二大隊人員及時伸援手，救回女子性命。

五二岸巡大隊直屬機動巡邏站巡邏組帶班副組長鄭百亨於7日晚間十時許在喜樹海岸勸阻一名輕生男子，今日凌晨又在該地發現一名童姓女子（65年次，南市人）站在水中持續往海面移動，立即下水攔阻及安撫，並通報灣裡消防分隊協助處理。

救生人員安撫童女情緒後將她帶上岸邊，消防救護人員檢查未發現有明顯外傷，隨後通知家屬前往將童女帶回。岸巡人員進一步了解，童女在昨晚與先生吵架，喝酒後獨自騎機車到喜樹沙灘欲輕生，幸即時被發現，避免憾事發生。

五二岸巡大隊呼籲，生命無價，自戕無法解決問題，請大家珍惜生命，以正確的價值觀面對生活；另民眾發現危難，可撥打海巡署「118」免付費報案專線，海巡人員會立即提供各項協助。

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