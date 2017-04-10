| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出1注
 首頁 > 社會

少婦與丈夫吵架後投海尋短 岸巡人員及時救上岸

2017-04-10  21:46

〔記者王俊忠／台南報導〕今天凌晨，南市南區黃金海岸的喜樹區沙灘前方海域，一名女子疑似輕生，岸巡五二大隊人員及時伸援手，救回女子性命。

五二岸巡大隊直屬機動巡邏站巡邏組帶班副組長鄭百亨於7日晚間十時許在喜樹海岸勸阻一名輕生男子，今日凌晨又在該地發現一名童姓女子（65年次，南市人）站在水中持續往海面移動，立即下水攔阻及安撫，並通報灣裡消防分隊協助處理。

救生人員安撫童女情緒後將她帶上岸邊，消防救護人員檢查未發現有明顯外傷，隨後通知家屬前往將童女帶回。岸巡人員進一步了解，童女在昨晚與先生吵架，喝酒後獨自騎機車到喜樹沙灘欲輕生，幸即時被發現，避免憾事發生。

五二岸巡大隊呼籲，生命無價，自戕無法解決問題，請大家珍惜生命，以正確的價值觀面對生活；另民眾發現危難，可撥打海巡署「118」免付費報案專線，海巡人員會立即提供各項協助。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 童姓少婦欲投海尋短，岸巡五二大隊人員及時救上岸。（記者王俊忠翻攝）

    童姓少婦欲投海尋短，岸巡五二大隊人員及時救上岸。（記者王俊忠翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 尋短 投海
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：少婦與丈夫吵架後投海尋短 岸巡人員及時救上岸


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.