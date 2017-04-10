男童走失路口呆站 多虧他才讓外婆找回金孫
2017-04-10 19:27
〔記者王冠仁／台北報導〕台北市萬華分局桂林所警員柯招南，日前在廣州街、西園路口執行交整勤務時，發現一名小男童神色緊張，站在路口徘徊。柯員上前關切，男童焦急地向他哭說「外婆不見了！」
原來這名目前就讀國小三年級的男童，當時跟外婆外出去逛艋舺夜市，但他一不留神跟外婆走失，他不知如何是好又認不得回家的路，只好站在原地等待。他原以為外婆會循原路回來找他，但苦等半天卻等不到外婆身影，焦急地要哭出來之際，恰好柯員上前詢問。
柯員將男童帶回派出所照料，同時詢問他是否記得家人的地址或電話，男童起先防備心十足，經員警耐心勸說後卸下心防，並想起父親的電話號碼。警方循線聯繫上他父親，他家人隨後趕到派出所接回男童。男童外婆最後向警方笑著致謝，「差點就找不到我的金孫了！」
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