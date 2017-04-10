母報警阻兒輕生 高壓管教傷親情

2017-04-10 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕新北市土城分局日前中午接獲一名母親報案，指有人試圖持刀械輕生，警方抵達現場，勸導一名躲在被窩裡的少年放下刀械，但未收成效，遂趁其不注意時趨前奪刀，所幸少年手臂僅有輕微劃傷，送醫治療後已無大礙。

綜合媒體報導，該名15歲就讀國三（9年級）的少年，由於母親對他課業要求嚴厲，少年亦對父母管教方式反感，上週因無法忍受父母嚴厲要求，持摺疊刀躲入房間內意圖割腕。

土城廣福所接獲報案，派遣員警4名抵達屋內。該名少年的母親悄聲的說：「我兒子躲在房間裡，手上有拿一把摺疊刀，你們小心一點。」，男子在被窩中發現員警正小心翼翼的進入房間，情緒激動的對母親說：「你果然請警察來了。」

警察好言相勸無甚成效，便趁少年注意他母親時，由一名員警衝上前去將他雙手控制，另兩名員警將少年按在牆上，奪下刀具，並由醫護人員將少年送醫治療。

隨後警方向母親勸說，母子間需多加溝通了解，高壓管教只會造成反效果。並通報社會局等相關單位介入了解和追蹤，以避免再度發生憾事。其母則表示會再努力與丈夫及兒子溝通。

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