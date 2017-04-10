載妹飆車「開無雙」 擦撞叫囂還猛砸車

2017-04-10 20:57

〔記者黃文瑜／台南報導〕一名男子昨日開車下永康交流道，任意切換車道，在路上狂飆，和另輛車發生擦撞糾紛，男子竟然直接下車，拿著球棒不斷嗆聲「軋林北下來！」對方因見到球棒不敢下車，頻在車裡賠不是，男子卻不理會，繼續叫囂猛砸車，直到他車上載的熱褲妹都下來勸他，才憤怒把車子開走。

警方獲報後立即處理，因林嫌砸完車後逃逸，警方根據車籍資料通知到案說明，他供稱，行經中正南路上時，有輛車突然切出，2車發生小擦撞，他停在前方路口檢視，突聽到該車「叭」了一聲開走，他以為對方不處理還嗆聲，一股無名火衝腦，踩油門加速超車、攔車，見對方始終在車上，才情緒失控砸車。警方訊後依規定開單告發外並依法函送法辦。

不公開臉書社團「爆料公社」有網友PO上行車紀錄器影片，引發網友熱議，指責林嫌「沿路亂開車又不打方向燈」，還有目擊民眾留言，那台紅馬三載咩，無敵狀態，行徑囂張、自大狂妄、危險駕駛，「因為車上載三個妹面子掛不住？！」

警方建議，如果在路上發生行車糾紛，對方已經帶著危險物品下車嗆聲或攻擊時，千萬不要下車，可以嘗試把車開走，再提供警方行車紀錄器，保住自己的人身安全，才是最要緊的。