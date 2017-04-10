高雄員警買春的賣淫集團被抄 主嫌夫妻檔收押

檢方查扣陳男的BMW X4系列雙門跑車。（記者陳文嬋翻攝）

2017-04-10 19:10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕橋頭地檢署5日搗破網路賣淫集團，查獲7名成員送辦，意外發現前鎮警分局復興所員警彭偉銘買春，主嫌陳姓夫妻收押。

橋頭地檢署前年12月承辦1起媒介性交易案件，深入追查背後的網路賣淫集團，5日持法院搜索票，兵分多路至高市鼓山、三民區大樓、台中搜索，於三民區大樓套房查獲集團機房，逮捕陳男（48歲）及蔡姓妻子（33歲）共7人，查扣帳冊、手機30多支，及10部電腦主機等。

檢方指出，集團以陳姓夫妻檔為首，自102年起招募劉女等人加入，以陳男的三民區大樓套房設立機房，提供集團成員透過手機電話，接受來電嫖客詢問，聯繫2人接洽應召站，指派應召女子赴約，從事性交易，營運規模擴及全國。

檢方表示，集團犯罪手法透過仲介取得嫖客需求及性交易地點後，由「代調公司」負責從「網路應召站」尋找從事性交易的賣淫小姐，找到符合嫖客條件的賣淫小姐後，再指定「司機」接送「小姐」，前往完成性交易。

檢方訊問後，認定陳男等7人均涉犯刑法圖利媒介性交易、兒童及少年性剝削防制條例圖利媒介未成年人性交易等罪嫌，其中陳姓夫妻檔有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，經法院裁定2人羈押禁見，其餘5人分別以3萬元交保。

檢方清查2人名下財產，發現陳男名下3家銀行存款百餘萬元，及不動產土地2筆、建物4筆，房地總價值近2500萬元，另查扣陳男名下BMW X6系列休旅車、X4系列雙門跑車各1輛、哈雷型、印地安型大型重型機車共4輛，總價值近千萬元，疑為犯罪所得購置的動產、不動產，向法院聲請扣押財產獲准。