偷竊都是為了女兒？ 高雄娃娃機禮品大盜落網
2017-04-10 21:23
〔即時新聞／綜合報導〕高雄岡山區一娃娃機業者在今日凌晨3點，發現疑似有人用勾子從取物口伸入娃娃機裡，再把禮品勾出，於是報警處理。警方趕到現場將蘇姓男子逮捕，在前往蘇嫌家取贓時，還搜出安非他命14.16克，遂將蘇嫌依違反竊盜罪及《毒品危害防制條例》送辦。
根據《蘋果日報》報導，最近高雄市岡山區不少娃娃機業者發現，有價值的禮品經常被「夾光」，看了監視器後發現，是有人用勾子把禮品勾出，於是業者提高警覺，終於在今日把蘇嫌逮個正著。
警方發現蘇嫌把磁鐵裝在鐵勾上，在人車稀少的夜晚，鎖定無人看管的娃娃機店，選定藍芽耳機、遙控直昇機、手錶與3c產品等高價值禮品下手，業者估計損失約4、5萬元。警方擴大清查，懷疑另一名黃姓同夥也涉入其中，兩人涉嫌犯下至少7起類似竊案。
蘇嫌聲稱，偷出來的東西都是為了給女兒，讓女兒當玩具玩，沒有變賣獲利的意圖。
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