占領政院案開庭41次 審判長：表達意見不應暴力

2017-04-10 17:26

〔記者張文川／台北報導〕太陽花學運期間「323占領行政院」案今宣判，判部分有罪、部分無罪，合議庭2年多來共召開17次準備程序庭、16次審理庭，影片勘驗庭8次，傳喚24名證人。

合議庭審判長程克琳判後說，平常心看待，依據事實與證據認定是否構成犯罪要件，她也有感而發地說，台灣民主法治發展30年至今，成果難能可貴，應格外珍惜，人民、政黨要表達不同意見，都不應該任意使用暴力來破壞它。

程克琳說，台灣的民主法治是最近30年才慢慢發展到現在，從現代的眼光看戒嚴時代的種種，每個人都會覺得很不民主，民主法治發展一路走來，成果難能可貴，得來不易，政黨、群眾之間的意見即使有再大的不同，也不應該任意採取暴力的方式來表達意見，此風不可長。

至於引發學運的服貿協議，程克琳認為，政府在處理公共議題時要注意人民的感受，馬政府在簽訂服貿時，輕忽了人民內心對中國恐懼、疑慮的程度，人民對於協議有著深深的恐懼，政府仍一意孤行強行通過以致引發抗爭，但「表達不同意見，不應以暴力為之」。

45歲程克琳是輔仁大學法學碩士，司法官學院38期畢，曾任高雄、台南地院法院，2014年調任台北地院，現為北院庭長，她與陪席法官唐玥同為信義區夜店殺警案的一審合議庭成員，程克琳為審判長、唐玥是受命法官。

27歲唐玥為台大法律系學士，司法官學院53期，除了曾承審夜店殺警案，日前也抽中馬英九涉洩密案，同仁戲稱「籤運極旺」。馬案定本週五下午首度開庭。

47歲陪席法官姚念慈（男），司法官學院40期，海洋大學法研所碩士，是少數擁有醫療司法專業證照的法官，著有兩本醫療司法專書。