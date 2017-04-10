| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

占領政院案開庭41次 審判長：表達意見不應暴力

2017-04-10  17:26

〔記者張文川／台北報導〕太陽花學運期間「323占領行政院」案今宣判，判部分有罪、部分無罪，合議庭2年多來共召開17次準備程序庭、16次審理庭，影片勘驗庭8次，傳喚24名證人。

合議庭審判長程克琳判後說，平常心看待，依據事實與證據認定是否構成犯罪要件，她也有感而發地說，台灣民主法治發展30年至今，成果難能可貴，應格外珍惜，人民、政黨要表達不同意見，都不應該任意使用暴力來破壞它。

程克琳說，台灣的民主法治是最近30年才慢慢發展到現在，從現代的眼光看戒嚴時代的種種，每個人都會覺得很不民主，民主法治發展一路走來，成果難能可貴，得來不易，政黨、群眾之間的意見即使有再大的不同，也不應該任意採取暴力的方式來表達意見，此風不可長。

至於引發學運的服貿協議，程克琳認為，政府在處理公共議題時要注意人民的感受，馬政府在簽訂服貿時，輕忽了人民內心對中國恐懼、疑慮的程度，人民對於協議有著深深的恐懼，政府仍一意孤行強行通過以致引發抗爭，但「表達不同意見，不應以暴力為之」。

45歲程克琳是輔仁大學法學碩士，司法官學院38期畢，曾任高雄、台南地院法院，2014年調任台北地院，現為北院庭長，她與陪席法官唐玥同為信義區夜店殺警案的一審合議庭成員，程克琳為審判長、唐玥是受命法官。

27歲唐玥為台大法律系學士，司法官學院53期，除了曾承審夜店殺警案，日前也抽中馬英九涉洩密案，同仁戲稱「籤運極旺」。馬案定本週五下午首度開庭。

47歲陪席法官姚念慈（男），司法官學院40期，海洋大學法研所碩士，是少數擁有醫療司法專業證照的法官，著有兩本醫療司法專書。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：占領政院案開庭41次 審判長：表達意見不應暴力


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.