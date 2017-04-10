假貴婦曾詐「胖達人」董娘 騙閨蜜2600萬再背47罪

2017-04-10 19:05

［記者黃捷／台北報導］「假貴婦」温之韻曾因詐騙吸金3000多萬，連「胖達人」董娘姜麗芬也上當，一審遭判刑9年；她甚至連閨蜜都騙，得知洪姓女友人離婚後渴望第二春，竟虛構一名「叔叔」介紹給洪婦，再冒充該男子借錢，4年半總計騙走2682萬餘元，士林地方法院今宣判，依47項詐欺罪判處7年6月，其中1年6月可易科罰金54萬元，犯罪所得全數沒收。

温之韻原名温慧敏，平時打扮得光鮮亮麗，刻意營造在北投有2棟豪宅、即將繼承大筆遺產的假象，常以臨時缺錢週轉為由詐騙錢財，姜麗芬、房仲員、女兒的同學家長等9人都是受害者，總計被騙了3000多萬。

判決指出，温女得知洪婦離婚，便虛構叔叔「林振源」、叔叔友人「丁亞再」介紹給洪婦，自己再以電子郵件、手機通訊軟體冒充2男與洪婦聯絡。

温女除以林振源身分，騙洪婦出兒子律師費、保釋金、裁判費，以及母親手術開刀費、自身痔瘡手術費等；又以丁亞再名義，詐騙生活費、信託基金手續費等。

温女更以「媒人」身分取得洪婦信任，陸續以繳遺產稅、代墊房貸、女兒留學加拿大急需學費、胞兄過世喪葬費等各式理由借錢，洪婦直到前年9月發現温兄根本還活著，才驚覺受騙，憤而提告。