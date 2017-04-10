躲中國上網開駡前台灣男友有性病 女遭判刑

2017-04-10 20:00

〔記者顏宏駿／彰化報導〕從中國嫁來台灣逾10年，已取得台灣籍的蘇姓女子，離婚後結識台灣的顧姓男子，雙方交往一段時間分手後，在網路上開罵，蘇女以為回到中國老家，台灣法律管不到，大罵對方「有愛滋病」，結果檢方依「兩岸關係條例」和誹謗罪起訴，今天彰化地判她拘役20天。

現年38歲的蘇女，10年前嫁來台灣，去年與先生離婚，透過網路「愛情公寓」認識台灣的顧男，2人因故分手，在網路上大打「口水戰」，從台灣打到對岸。

去年7月9日蘇女回廣東老家，以為台灣法律不及中國，便在卡提諾論壇、優仕網留言板張貼顧男的照片，又特別標註「小心這害蟲，女生玩愛情公寓一定要看」、「全台灣的人一定要看這惡魔，一定要知道這傳染病」。

蘇女以為「跨海開罵」，台灣警方管不到，但顧男有備而來，擷取蘇女罵人的文字，到地檢署提告，檢方以「兩岸人民關係條例」第2條，台灣方面對於領土的解釋為「中華民國的台灣地區」，中國則為「大陸地區」，蘇女犯罪地為中華民國領土，所以依兩岸人民關係條例，蘇女確有觸犯誹謗之嫌，因此予以起訴。

審理時，蘇女向法官說，她跟顧男在一起，遭細菌感染，她還到義大醫院檢驗、看病，所以好心提醒網友不要接觸顧男。但顧男說，他去檢驗並未驗出愛滋病及其它傳染病。

法官認為，被告以自己有去看病就認定是顧男傳染給她，依其犯罪情節處拘役20天，可易科罰金。