夜遊團驚見的男屍 週三解剖找身分驗死因

2017-04-10 18:36

［記者林敬倫／宜蘭報導］夜遊團體「鬼故事夜遊團」，上週六夜遊時竟在宜蘭頭城新峰瀑布廢棄遊樂區發現屍體，初判疑似是燒炭自殺，但死者躺在鋪滿冥紙的木桌，現場還有插著香的腳尾飯，是否有加工自殺或他殺後故佈疑陣的可能，警方也不敢排除，週三（12日）將解剖屍體確認死因並釐清身分。

夜遊團在廢棄遊樂區一棟建築物2樓浴室，發現一具躺在紙錢上的男屍，據傳，該男屍是新北市年約40多歲的陳姓竊盜通緝犯，但檢警還找不到家屬認屍，無法證實；另，民俗專家認為，冥紙、腳尾飯多是親友為往生者準備，希望一路好走，一般來說很少有亡者替自己先準備好，然後再自殺上路的，此案相當離奇。

資深偵查隊員私下說，該處也可能不是第一現場，死者是否被迷昏或下毒後，再運至現場棄屍，製造成他殺假象，然後為求心安，燒紙錢、送腳尾飯讓死者上路，但這些都是臆測，仍待進一步釐清。

礁溪分局偵查隊長吳正忠表示，預計於週三解剖屍體，確認死者生前是否有中毒或疾病，了解確切死因，並採集口腔唾液，驗死者DNA比對已建檔犯嫌的資料，或驗指紋確認屍體身分。

吳正忠說，現場沒有打鬥，炭火也有燃燒，初步判斷應是自殺，是否有他殺可能仍解剖後才有結果，根據現場遺留的衣物與手錶，很難判斷身分，外傳是40多歲的陳姓竊盜通緝犯，這部分因仍有疑點未釐清，無法找家屬來認屍，警方會再進一步查證，釐清更多疑點找出可能對象後，才會找家屬指認屍體。