想躲進店家 通緝印勞藏毒逮正著

2017-04-10 17:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕警方調查，逃逸印尼籍移工安迪（32歲）昨天下午3點多在東門圓環商圈徘徊，警方巡邏時發現他神色慌張，還想躲進店家，主動上前瞭解，沒想到安迪堅持不肯透露姓名、拒絕配合，警方只好將他帶回所內調查身分，發現他竟是通緝犯，身上還帶有毒品，全案依違反入出國及移民法及毒品罪嫌移送法辦。

東門派出所巡佐黃東明、曾國青、警員洪晉翊、鄔兆琪、蔡函均昨天下午在東門圓環執行巡邏勤務時，發現安迪鬼鬼祟祟，與警察目光接觸後神色慌張，還想躲進店家裡面，警方直覺有異，立即上前將他攔下，詢問基本資料，他都拒絕回應。

警方無奈，只好先將他帶回派出所查明身分，就在盤查時意外發現，他身上竟攜帶2包安非他命，當場依現行犯逮捕。警方調查後發現，他不但是逃逸移工，還是侵占通緝犯，身上還帶著二級毒品，訊後全案依侵佔通緝、毒品罪嫌及違反入出國及移民法等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

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