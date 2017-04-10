屏東縣警局 5人交接就任

屏東縣警局副局長蕭正松等5人交接就任。（記者葉永騫攝）

2017-04-10 17:10

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣警察局今天下午舉行副局長蕭正松等5名重要幹部交接典禮，由縣府祕書長黃肇崇主持，典禮莊嚴隆重。

5名新任幹部為副局長蕭正松、主任祕書陳其鋒、督察長蘇政敏、屏東分局長曹儒林、枋寮分局長蔡耀順，交接典禮在縣警局大禮堂舉行由黃肇崇主持，局長江雅文擔任監交人、縣議員林郁虹、唐玉琴、蔣月惠等人到場參與。

新任副局長蕭正松，警大60期，歷任里港分局、嘉義縣警局主任祕書等職務。新任主任祕書陳其鋒，警大52期，歷任枋寮、屏東分局長、澎湖縣警局督察長。新任督察長蘇政敏，警大54期，歷任潮州分局長、連江縣警局督察長。新任屏東分局長曹儒林，警大57期，歷任內埔分局長、新竹市警局第3分局長。新任枋寮分局蔡耀順，警大61期，歷任六龜分局民防組長等職務。

黃肇崇表示，這次到任的幹部多數在屏東歷任過對於地方治安情況相當熟悉，相信能為屏東縣營造安居樂業的好環境。