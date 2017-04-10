林管處會同警方 埋伏查獲山老鼠送辦

林務局南投林管處、保七總隊第六大隊及仁愛分局於仁愛翠峰山區查獲山老鼠盜採珍貴林木案。（圖：南投林管處提供）

2017-04-10 16:58

〔記者佟振國／南投報導〕林務局南投林管處、保七總隊第六大隊及仁愛警分局昨天深夜執行查緝盜採勤務，在南投縣仁愛鄉台14甲線翠峰路段，查獲27歲曾姓男子涉嫌背負台灣扁柏角材2塊，曾男一度棄材逃逸，仍難逃優勢警力圍捕落網，警方訊後依違反森林法、竊盜等罪嫌移送法辦。

南投林管處表示，清明節4天連假，為避免山老鼠伺機盜採珍貴林木，即聯合保七總隊第六大隊及仁愛警分局加強貴重木地區巡視及埋伏，昨夜10時30分許埋伏人員發現在仁愛鄉翠峰山區有山老鼠行蹤，立即展開行動，山老鼠見事跡敗露，隨即丟廢已經裁切完成的台灣扁柏角材逃逸。

警方則是在翠峰山區重要聯外道路台14甲線進行埋伏，上午6時45分在台14甲線指標20公里附近逮捕27歲曾姓男子（南投縣信義鄉人），並查扣台灣扁柏2塊，市價約4萬元，訊後依違反森林法、竊盜罪嫌移送法辦。