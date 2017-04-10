嘉市警察局高階警官異動 今佈達交接

2017-04-10 16:58

〔記者王善嬿／嘉市報導〕警政署上週發布職務調整人事令，嘉義市警察局今天在警局禮堂，舉辦副局長、督察長佈達暨卸、新任分局長聯合交接典禮，嘉市長涂醒哲主持說，感謝卸任副局長、督察長及分局長對治安、交通貢獻，也期許新任者發揮所長，以「治安平穩、交通順暢、服務熱心」為警政主軸，打造嘉義市成為安全有感的健康城市。

嘉市警局異動職務包括原副局長黃水藤調陞台中市警察局督察，遺缺由嘉市警局督察長邵明仁調陞，督察長遺缺由連江縣警察局主任秘書蔡鴻謀調陞。

原第一分局分局長周冠輝調陞連江縣警察局督察長，遺缺由彰化縣警察局溪湖分局長顏榮泰接任，第二分局長方世君調台東縣警察局台東分局長，由苗栗縣警察局通霄分局長張嘉煌接任。

嘉義市警察局表示，新任第一分局長顏榮泰47歲，為中央警官學校行政警察系碩士畢業，新任第二分局長張嘉煌43歲，台北大學犯罪學研究所碩士畢業，因其在北市警察局中正一分局任職時，負責集會遊行業務，又有同仁暱稱他為「凱道王子」。