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魏揚無罪 北院解釋：他未煽惑他人犯罪

2017-04-10  18:14

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院稍早就「323佔領行政院」進行判決，被告魏揚被控煽惑犯罪部分獲判無罪；北院行政庭長廖建瑜提到，合議庭主觀上不認為魏等8人有煽惑他人犯罪的故意，因此宣判無罪；至於同案被告許順治與李冠伶被控毀損公物部分，兩人雖曾提出抵抗權與反抗權的概念作為抗辯，但均被合議庭認定未構成，同樣獲判有期徒刑4月，得易科罰金4萬元，可上訴。

廖建瑜表示，合議庭主要認為，被告魏揚等人的言論，屬「個人情緒激動的言詞」，或為群眾抗議運動中，「帶領群眾提振士氣所呼喊的口號」，主觀上難認有煽惑他人犯罪的故意，因此未構成犯罪。

至於毀損公物罪部分，雖李冠伶、許順治與黃茂吉均被判有罪，但李、許開庭時提出抵抗權與反抗權的概念作為抗辯，自認可獲判無罪；但廖建瑜解釋，合議庭認定，兩人應可透過釋憲等救濟管道解決服貿紛爭，並不構成行使抵抗權或反抗權條件，合議庭也提到，法律是經過民主多數決所產生，法的秩序不能宣告與多數決相悖的行為屬合法，因此兩位被告對依法執行的職務公務人員所掌物品進行毀損的動作，確實已犯法，判決有罪。

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  • 台北地院行政庭長廖建瑜表示，合議庭主觀上不認為魏揚等8人有煽惑他人犯罪的故意，因此宣判無罪（記者溫于德攝）

    台北地院行政庭長廖建瑜表示，合議庭主觀上不認為魏揚等8人有煽惑他人犯罪的故意，因此宣判無罪（記者溫于德攝）

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相關關鍵字： 323攻佔行政院 妨害公務 學運 行政院 魏揚
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