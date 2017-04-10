九旬嬤掉落大水溝 家屬臉書動員尋回

警方聯絡上阿嬤的家屬到醫院。（記者何宗翰翻攝）

2017-04-10 16:55

〔記者何宗翰／台中報導〕「請大家幫幫忙，我阿嬤走失了！」高齡90歲患有失智症的魏姓阿嬤前天走失，家屬焦急PO在臉書社群請網友幫忙注意，太平派出所員警日前晚上8點巡邏至轄內永平路某醫院時，剛好院方告知有身分不明的迷失老人摔落水溝，全身污泥且多處挫傷，警員蔡明晃眼尖發現正是PO文協尋的阿嬤，順利聯絡家屬到院。

太平警分局太平派出所警員蔡明晃、巫明恒，日前巡經永平路某醫院急診室，護理人員告知急診室內有1名迷失老人，身上多處挫傷，蔡明晃想起臉書PO文的迷失老人，立即利用人臉辨識系統比對符合，再請派出所調閱失蹤人口資料，果然確認老婦人身分，隨即通知家屬前來指認。

警方表示，90歲的魏姓阿嬤因患有失智症，家中外出散步不慎走失，結果摔落甲堤路旁的大水溝內，全身污泥且多處挫傷，經人發現後，由消防隊救護人員送往醫院救護，家屬接獲警方通知，立即到院指認無誤；警方呼籲，家中若有長輩，可製作名片填寫電話、姓名與住址放置在衣服內，以利走失時身分查證。