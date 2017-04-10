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攻占政院11人有罪 法院：積極攻擊員警、破壞公物

2017-04-10  17:45

〔記者張文川／台北報導〕2014年「323占領行政院」案今天宣判，被控煽惑他人犯罪的魏揚等8人、被控竊盜濃煙逃生包的2人雖獲判無罪，但合議庭也認定妨害公務的8人、毀損公物的3人有罪，理由是這些人積極攻擊員警、用棉被把員警「蓋布袋」、破壞鐵拒馬，犯行明確，故判有罪。

台北地院行政庭長廖建瑜說，被判妨害公務有罪、各判3至5月有期徒刑的8人，都有蒐證影帶與在場員警明確指證犯行，其中，陳建斌、黃國陽2人將正在勸阻民眾爬鋁梯進入行政院2樓接待室的員警，以強力拉扯、推擠的強暴方式，推、拉下台階。

廖建瑜說，陳威丞出言威脅、恐嚇員警；謝昇佑惡意衝撞員警；許哲榕被警方留置在廁所時，故意製造危險紛爭，向樓下群眾高喊「警察抓人，救我」的聳動言論，來引起外圍群眾的不滿，還不服員警制止，還與員警推擠拉扯。

吳崇道在警方執行道路淨空時，故意拍打警方盾牌，大力推、拉、踢警方；劉建明也是在警方淨空路口時，拍打員警的頭，經制止仍持續踢打員警。

林唐聿故意站在監視蒐證員警的後方，用棉被以「蓋布袋」的方式罩住員警的頭，順勢推倒員警。

至於3名被控毀損公物者，也被各判4至5月徒刑，李冠伶、許順治用破壞剪剪斷綑綁鐵拒馬的鐵絲，黃茂吉與數名身分不詳的群眾合力扯斷行政院中央大樓的大門，致使大門被拉壞不堪使用。以上都有明確事證證明犯行，因此判有罪。

唯一被控妨害公務，但獲判無罪的吳濬彥，合議庭認為他是被群眾與員警推擠之間被迫推擠到員警，並非自發性地積極主動攻擊員警，所以判無罪。

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  • 台北地方法院行政庭長廖建瑜10日召開記者會，說明太陽花學運「323佔領行政院案」宣判結果。（記者簡榮豐）

    台北地方法院行政庭長廖建瑜10日召開記者會，說明太陽花學運「323佔領行政院案」宣判結果。（記者簡榮豐）

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