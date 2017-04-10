| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

婦人遭鐵門壓住休克 超級鄰居救回一命

鄰居救回被鐵門壓住的婦人。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-04-10  16:34

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕百萬買屋，千萬買鄰！恆春鎮稍早發生一起鐵門壓傷婦人案件，68歲洪張女士進門時不慎被鐵門壓住動彈不得，所幸隔壁朱姓鄰居婆媳以工具救出並進行CPR，驚魂未定的婦人送恆春旅遊醫院救回一命，直呼「幸好有超級鄰居！」

「當時她還大叫救命，後來就臉色發黑！」救人的朱姓鄰居說，鄰居太太出遠門多日返家，返家後發現鐵門運作不順，正當進出鐵門縫隙觀看時，突然被墜落鐵門壓住背部，嚇的她們連忙用鐵棍撐開鐵門救人，在恆春消防分隊到達前保住鄰居生命跡象。

一臉驚恐的洪張女士向醫院表示，當時被突來的鐵門壓住，本來一直喊救命，後來因為鐵門仍持續往下，幾乎無法呼吸、眼前一片黑，幸好鄰居即時發現。

「鄰居的緊急處置是救命關鍵！」恆春旅遊醫院表示，經過初步影像檢查，洪張女士除了驚嚇過度，外表及臟器沒有任何受傷，鄰居在事發後的急救相當完美。

相關影音

廣告
  • 突然掉落的鐵門。（記者蔡宗憲翻攝）

    突然掉落的鐵門。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 鄰居救回被鐵門壓住的婦人。（記者蔡宗憲翻攝）

    鄰居救回被鐵門壓住的婦人。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 驚魂未定的婦人送恆春旅遊醫院救回一命。（記者蔡宗憲攝）

    驚魂未定的婦人送恆春旅遊醫院救回一命。（記者蔡宗憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： CPR 鄰居 鐵門
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：婦人遭鐵門壓住休克 超級鄰居救回一命


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.