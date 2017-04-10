婦人遭鐵門壓住休克 超級鄰居救回一命

鄰居救回被鐵門壓住的婦人。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-04-10 16:34

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕百萬買屋，千萬買鄰！恆春鎮稍早發生一起鐵門壓傷婦人案件，68歲洪張女士進門時不慎被鐵門壓住動彈不得，所幸隔壁朱姓鄰居婆媳以工具救出並進行CPR，驚魂未定的婦人送恆春旅遊醫院救回一命，直呼「幸好有超級鄰居！」

「當時她還大叫救命，後來就臉色發黑！」救人的朱姓鄰居說，鄰居太太出遠門多日返家，返家後發現鐵門運作不順，正當進出鐵門縫隙觀看時，突然被墜落鐵門壓住背部，嚇的她們連忙用鐵棍撐開鐵門救人，在恆春消防分隊到達前保住鄰居生命跡象。

一臉驚恐的洪張女士向醫院表示，當時被突來的鐵門壓住，本來一直喊救命，後來因為鐵門仍持續往下，幾乎無法呼吸、眼前一片黑，幸好鄰居即時發現。

「鄰居的緊急處置是救命關鍵！」恆春旅遊醫院表示，經過初步影像檢查，洪張女士除了驚嚇過度，外表及臟器沒有任何受傷，鄰居在事發後的急救相當完美。

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