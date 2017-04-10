高市少年隊長 陳譽仁接任

高雄市警察局少年隊長由局長陳家欽（中）親自監交，完成交接儀式。（記者黃良傑攝）

2017-04-10 16:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕少年、校園毒品問題棘手，高市警局少年隊隊長今天舉行交接儀式，警察局長陳家欽透露，高市曾多次建議人選，警政署都有意見，唯推薦資歷完整、曾任少年隊副隊長的機要股長陳譽仁，警政署才欣然接受。

少年隊隊長今天舉行交接儀式，局長陳家欽表示，陳譽仁不僅是傑出刑事幹部，也曾任少年隊副隊長，對少年業務十分熟稔，為人更是正派、厚道，擔任機要股長任內，一直是局長室最重要幕僚之一，協調各分局打擊犯罪的主要平台，升任少年隊長後，將可統整、結合各分局防範少年吸毒問題。

警力有限、民力無窮，局長陳家欽特別推崇民間後援，幫助拉一把虞行、飛行少年，尤其是出錢出力的猋師傅老闆林志勳，更是「點燈計畫」的真正推手；局長強調，少年業務相當繁重、專業、複雜，將借重陳譽仁的協調力與統整力，未來結合分局防範少年犯罪，抓住校園問題核心，共同幫助少年、預防吸毒。

陳家欽強調，高市搶奪、竊案、飆車過去很嚴重，現在都已看到成果，尤其飆車族幾乎銷聲匿跡，陳譽仁擔任幕僚時，花了許多時間研究、預防、因應，實在功不可沒，相信校園毒品、少年吸毒問題，也能如同防飆、防竊工作，一樣大幅降低、減少。