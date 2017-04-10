警查到安非它命 22歲女子拿懷孕超音波照求情

2017-04-10 16:26

〔記者黃文瑜／台南報導〕一名陳姓女子因未戴安全帽，被永康派出所的警察攔下，發現她臉上長滿爛瘡，直覺陳女吸食毒品，竟從陳女身上查出20公克的安非它命及一支K菸。陳女當場紅了眼眶，還拿出自己懷孕的超音波照，向警方求情。

22歲的陳女，正值青春年華，卻因從14歲開始吸食k它命，滿臉爛瘡，今年一月剛從勒戒所出來，還嫁給一位安非它命的中盤商，丈夫因販售安非他命有案在身， 2人都是毒品列管人口。

7日陳女騎機車未戴安全帽，被正在巡邏的警察攔下，陳女看到警察時，神情緊張，還馬上說放在機車上的包包不是自己的，員警察覺有異，便要打開包包把東西一樣一樣拿出來，竟然發現市價好幾萬元的安非他命，再問陳女是否還藏有其它東西，女子當場紅了眼眶，從內衣裡取出一支K菸。

到警局做筆錄期間，陳女還拿出自己懷孕6週的超音波，向警方求情。永康派出所副所長莊大成見狀，要她為腹中的孩子想想，不要再碰毒品，否則影響孩子健康，加上今夫妻2人都因毒品要如獄服刑，孩子何辜？勸她遠離毒品。

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