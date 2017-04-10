天降磁磚數十塊砸人 宛如「絕命終結站」

2017-04-10 16:34

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市中和區景平路、中山路二段路口上演真實版「絕命終結站」，1輛轎車自中山路二段右轉景平路時，恰巧撞見對街三角窗1名男子要過斑馬線，這時數十塊磁磚從天而降砸到路人，還好僅砸到手部輕傷，還掀起一陣塵煙，目睹一切的汽車駕駛直呼「哎喲、哎喲」。

警方表示，這起案件發生在今天中午12時許，該棟磁磚剝落大樓是「豪美大樓」，磁磚由5樓外牆剝落。警方初步研判，疑似是天氣漸熱導致磁磚掉落，現已將佈滿馬路的磁磚清除，以維護用路人安全。