323占政院行動 魏揚：人民表達訴求合法管道

針對323占領行政院行動，魏揚主張應「全面無罪」。（記者謝君臨攝）

2017-04-10 16:07

〔記者謝君臨／台北報導〕針對台北地院對「323占領行政院」案的判決結果，黑色島國青年陣線總召集人魏揚表示，他肯定法官對於煽惑他人犯罪的無罪判決，但其餘因妨害公務等罪被判刑的夥伴，他感到遺憾，強調應比照318占領立法院「全面無罪」，是人民合法表達訴求的管道，並譴責國家暴力，指前行政院長江宜樺、中正一分局長方仰寧應被究責。

魏揚說，針對323的行動，他們主張全體無罪要求，在當天行動之前，大法官就做出718號釋憲案，認定集會遊行法對室外緊急性及偶發性集會遊行採「許可制」，宣告違憲，這是屬於人權的部分，因此323事件當時，應被認為是臨時性大型集會遊行，是人民合法表達訴求的一個管道。

因此，警方進行驅離本身就是對人民集會遊行權力的侵害，又何來妨害公務這樣一條罪明？魏揚強調，針對因妨害公務被判有罪的夥伴，他們將持續聲援，並堅持他們在這場行動中無罪的訴求。

至於煽惑他人犯罪判決無罪部分，魏揚抱持正面的肯定態度，他說，這條法律本身就存在相當的荒謬性，開庭時辯護律師也不斷強調，目前台灣法律針對煽惑他人犯罪這條，已經侵害言論自由的部分。

魏揚表示：「也就是說，如果今天我已經決定要去集會遊行現場，你對我表示支持，那你就構成了煽惑他人犯罪的犯罪要件。」魏揚說，這忽略了現場上千民眾的自發性、自主性，非常侷限在一種首謀的思維之中，沒有看見公民不服從、民間社會的蓬勃。

另，針對究責國家暴力部分，魏揚指出，這些參與行政院事件公民不服從的行動者，在過去3年來密集的開庭，承擔法律的責任跟義務，接受審判的過程，但當時的行政院長江宜樺、中正一分局長方仰寧，至今均未接受法律調查。

魏揚強調，這場運動的轉型正義至今還未落實，包含打人的警察到底是誰，他應該要受到什麼樣相對應的究責，到現在他們都沒有獲得一個肯定的答案。

魏揚呼籲，盼政府嚴肅看待此事，並不是這行動有人無罪、有人有罪事件就結束了，他們也呼籲社會大眾，一起關注此案件的後續發展。