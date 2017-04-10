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被控撞死人不聞不問 吳麗香由盧嘉辰陪同上香

吳麗香由盧嘉辰陪同，到游男靈堂上香。（記者鄭淑婷攝）

2017-04-10  16:00

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕立委盧嘉辰妻子、現任新北市土城區調解委員會的委員吳麗香，3月31日駕車行經桃園市蘆竹區時與游姓男子發生車禍，游男傷重不治，由於游男身體無明顯外傷，桃園地檢署檢察官今早會同法醫解剖後，初步研判游男是因內出血死亡，疑因車禍當下撞擊力道太猛所致。

游男家屬指控，吳麗香在肇事後不聞不問，至今仍等不到一個道歉，連上香致意都沒有，痛批這樣的人竟還擔任調解委員；吳麗香今天下午在盧嘉辰陪同下，到桃園殯儀館游男靈堂上香。

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