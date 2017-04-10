魏揚曾遭檢方聲押 北院判無罪狠打臉

2017-04-10 17:26

〔記者黃捷／台北報導〕2014年「太陽花學運」期間發生「323占領行政院」，學運領袖魏揚被逮後，因他在臉書上打卡號召群眾，北檢檢察官認定他煽惑犯罪，複訊後大動作聲押，但當場遭台北地方法院打臉，裁定無保請回，台北地院今宣判，更還給魏揚清白，判無罪。

清華大學研究生魏揚2014年3月23日隨群眾攻入行政院後，隨即拍下現場照片，上臉書打卡，留言：「請願意的朋友來行政院聲援，多來一人，就必須逼警方多派三個人清場...讓馬政府看見人民的決心！」

檢方認定魏揚是攻占行政院行動的主嫌，涉犯「煽惑他人犯罪」、「毀損罪」及「侵入住宅」等罪，當時因有共犯未到案，依有串證之虞向台北地院聲請羈押禁見。

台北地院則認為，魏揚臉書貼文與攻占行政院時間不一，且到場者一致供稱不是受他號召，儘管他是現場控制秩序的主要發言人，仍無法以此認定他就是主導者；此外，並無其他證據指他親身參與侵入、毀損行政院，或教導群眾對付員警，可能串證應屬檢方臆測之詞，裁定無保請回。

去年5月20日新政府上台，行政院撤回「侵入住宅」、「毀損」告訴，其餘非告訴乃論之罪，台北地院今宣判，魏揚涉嫌「煽惑他人犯罪」部分獲判無罪。

身兼檢察官人事審議委員的士林地檢署檢察官蔡啟文，前年就曾重砲抨擊法務部，直指北檢是「政治聲押」，向台北高等行政法院聲請定暫時狀態假處分，試圖凍結檢察界人士調動。