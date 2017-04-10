淨水廠外驚見男浮屍 身分待查

2017-04-10 15:52

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局今日下午3時許接獲民眾報案指出，位於暖暖淨水場附近的溪流，有發現一具浮屍。消防隊員趕赴現場將浮屍撈起，發現死者為男性，年約4、50歲。警方也立刻趕赴現場，釐清死者身分及落水原因。初步勘驗男死者身上並無外傷，應是不慎溺斃身亡，但亦無任何證件，目前仍在調查釐清中。

基隆市警三分局偵查隊獲報後，立刻趕往現場，初步調查，男子的陳屍地點位於基隆河流域，衣著完整但沒有任何證件，發現地點周邊並無打鬥痕跡，遺體也無明顯外傷，暫時排除他殺可能，但詳細死亡原因仍待進一步調查。