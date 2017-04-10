老來得子不是福 親爸原來是小王

2017-04-10 15:43

［記者陳賢義／台東報導］台東縣高姓老翁民國59年結婚，妻子26年後懷孕產女，但高翁始終覺得被戴綠帽，因而選擇離婚逃避，高翁妻子揭密，告知女兒生父原來是「小王」，女兒認祖歸宗提訴訟，台東地方法院根據DNA推定，還原真相。

判決書指出，高翁在民國59年與妻子結婚，婚後都難如願生子，直至民國85年7月妻子才生下1名女兒。老來得子，高翁欣喜若狂，但沒多久就自覺事有蹊蹺，懷疑77年就鮮少回家的妻子另結小王，女兒生父另有其人，心存疙瘩也越來越不快樂，5年後選擇離婚，女兒監護權歸妻子。

高翁女兒最近滿20歲，意外從母親口中得知生父就是與母同居的陳姓男子，身世謎底揭曉，進而向台東地法提起確認非高所生之子女訴訟，母親出庭證稱，77年就與高翁分居，83年與陳姓男子同居，經DNA鑑驗無誤。