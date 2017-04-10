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採海菜久未上岸 七旬海女救起命危

救難人員及海巡人員在岸際尋找婦人蹤跡（記者吳昇儒翻攝）

2017-04-10  15:42

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市貢寮區一名趙姓老婦人今日下午1時許到馬崗街附近的海邊採海菜，目擊者發現她許久未上岸，擔心她發生意外，通報119救援。新北市消防局獲報後，立刻派遣救難人員前往搜救，並請空勤總隊、澳底海巡隊分別派遣直升機、船艇支援。下午3時許，海巡巡邏艇在馬崗外海800公尺處尋獲74歲趙婦，但已無生命跡象，目前送醫搶救中。

目擊民眾向救難人員表示，趙姓婦人下海後久未上岸，擔心她發生意外，或是被海浪帶走，請派人到馬崗街旁海邊救人。

海巡艇在外海尋獲婦人，但救起時已無生命跡象，立刻將她送往澳底漁港，交由救護車送至澳底保健站搶救。

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  • 空勤總隊派遣直升機協助搜救落海的趙姓老婦（記者吳昇儒翻攝）

    空勤總隊派遣直升機協助搜救落海的趙姓老婦（記者吳昇儒翻攝）

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