基隆河驚見男浮屍 警消打撈調查
2017-04-10 15:46
〔即時新聞／綜合報導〕有民眾在基隆市暖暖淨水廠附近的基隆河上發現男性浮屍，於今日下午3時左右報案，警消已將遺體撈起，目前正在調查其身分資料。
據《蘋果日報》報導，該名死者年紀約為50多歲，身體無明顯外傷，周遭找不到任何身分證件，警方已展開調查，希望儘速找到家屬並釐清案情。
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