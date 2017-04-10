警深夜溫情接駁外地客 男童畫卡片道謝
2017-04-10 15:37
〔記者張軒哲／台中報導〕溫馨接送情！二二八連假期間，新竹卓姓夫妻帶著兩位小朋友到泰安派出所賞夜櫻，他們將車停放三豐路超商，攔計程車到泰安社區賞夜櫻，深夜欲離去時，招不到計程車，警方駕車載卓姓民眾全家前往取車，近日卓家寄了一箱地瓜附上兒子製作的卡片致謝，讓員警感到窩心。
泰安櫻花季落幕，今年至228連續假期前櫻花才逐漸盛開，卓姓夫妻在連假某日深夜帶著兩位小朋友到派出所求助，他們表示因為路況不熟，將自己的轎車停在三豐路超商前，搭計程車進入社區，怎知因為當天遊客爆滿，晚上要回家的時候，司機指稱天候已晚人太多進不來，遂求助警方。泰安派出所副所長張永昇得知後，立即請巡邏員警黃智偉載卓姓民眾全家前往取車，才讓他們順利返家。
卓小弟寄來的自繪感謝信及圖寫著，ㄐㄧㄥˇㄔㄚˊ 叔叔們：謝謝你們！在沒有ㄐㄧˋㄔㄥˊ車幫忙的時候，ㄗㄞˋ我們平安ㄑ一ㄢ到我們的車。朋友種的地ㄍㄨㄚ跟你們分享。祝你們平安喜樂，讓泰安派出所員警覺得無比窩心，直呼太感動了！
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 黨國不分！38年前司法分工由國民黨決定
- 廢墟男屍伴隨腳尾飯 民俗學者認為其中「有詭」
- 南市警所整併地方不安 警局長：加強溝通
- 天降磁磚數十塊砸人 宛如「絕命終結站」
- 婦人遭鐵門壓住休克 超級鄰居救回一命
網友回應
熱門新聞
- 準備剷除北韓核武 美國務卿：中國同意
- 小英柯P賴神都來了！鄭弘儀嫁女兒先安檢
- 三寶貸放案有瑕疵 金管會將罰永豐金
- 潭子第七公墓納骨塔動土 108年底完工
- 自由開講》循序漸進原住民轉型正義
- 老蕭30而立 神祕大禮是...
- 切斷司令台電源、垂掛白布條／師大附中生校慶抗議 校方報警惹議
- 閃婚女星笑掉大牙 老公寧願冷死不開暖氣
- 新台幣續疲弱 一度貶向30.7元價位
- 眼鏡蛇泡酒一個月 離奇「復活」咬死人
- 賺翻！113萬舊坦克 油箱裡挖到7650萬黃金
- 武德宮結合網路為弱勢兒童募款
- 強投落難日 達比修失1分吞敗
- 漫遊藝術史》佛像頭頂的凸起到底是什麼？
- 伊斯蘭國炸彈攻擊 埃及兩教堂43死百傷
- 青少年用毒通報下降 教部︰非毒品防制有效
- 《春遊藝趣》 展12藝術家畫作
- 被併購溢價逾4成 宣昶今拉第2根漲停板
- 洪秀柱發夢「再執政」 徐永明嗆：根本是瘋了！
- 國造T91步槍零件熱銷美國 1千多把1天賣光
- NBA》騎士釋出利金斯 有意找回瓊斯或米粉頭？
- 菜鳥外送員 送餐慢被砍6刀
- 台南官田二鎮烏山排水崩塌近1年未修繕整治
- 〈熱門族群〉大立光本週法說會 光學股一翻兩瞪眼
- 《中英對照讀新聞》Could This Turmeric Hot Chocolate Treat Your Blues？這款薑黃熱巧克力能撫慰你的憂鬱嗎？
- 假面人妻4ni？熊黛林陪夫祭祖零互動
- 韓系柴油新勢力-2
- 檳榔園廢園轉作 農民最高可領25萬
- 曾志偉後台被強吻 受驚飆粗口！
- 全村老人一起來！雲林大埤鄉西鎮村防汛得特優
- 自由廣場》（澄社評論）轉型正義廢考監 刻不容緩
- 興航目前資產多少？ 清算人：5月16日後揭曉
- 川普令幕僚獻策 籌劃剷除北韓核武威脅
- 韓劇慟失國民媽媽 金姈愛瞞病挺《紳士們》
- 柯P談誠信開放 松菸護樹志工打臉
- 吃魚翅養顏美容？ 營養師：就是一般蛋白質
- 國民學堂同場開講 主席參選人搶票
- 師大附中校方報警惹議 王丹：這校長不適合做教育
- 棄追林李大戰 球迷搶當「穎」迷
- 兩外勞罹屈公病 感染地菲、印
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：警深夜溫情接駁外地客 男童畫卡片道謝
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分