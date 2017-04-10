警深夜溫情接駁外地客 男童畫卡片道謝

2017-04-10 15:37

〔記者張軒哲／台中報導〕溫馨接送情！二二八連假期間，新竹卓姓夫妻帶著兩位小朋友到泰安派出所賞夜櫻，他們將車停放三豐路超商，攔計程車到泰安社區賞夜櫻，深夜欲離去時，招不到計程車，警方駕車載卓姓民眾全家前往取車，近日卓家寄了一箱地瓜附上兒子製作的卡片致謝，讓員警感到窩心。

泰安櫻花季落幕，今年至228連續假期前櫻花才逐漸盛開，卓姓夫妻在連假某日深夜帶著兩位小朋友到派出所求助，他們表示因為路況不熟，將自己的轎車停在三豐路超商前，搭計程車進入社區，怎知因為當天遊客爆滿，晚上要回家的時候，司機指稱天候已晚人太多進不來，遂求助警方。泰安派出所副所長張永昇得知後，立即請巡邏員警黃智偉載卓姓民眾全家前往取車，才讓他們順利返家。

卓小弟寄來的自繪感謝信及圖寫著，ㄐㄧㄥˇㄔㄚˊ 叔叔們：謝謝你們！在沒有ㄐㄧˋㄔㄥˊ車幫忙的時候，ㄗㄞˋ我們平安ㄑ一ㄢ到我們的車。朋友種的地ㄍㄨㄚ跟你們分享。祝你們平安喜樂，讓泰安派出所員警覺得無比窩心，直呼太感動了！