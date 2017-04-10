| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
婦人遭鐵門壓住休克 超級鄰居救回一命 13日正式回台！ Uber台灣司機聯盟：租賃車先行
 首頁 > 社會

警深夜溫情接駁外地客 男童畫卡片道謝

2017-04-10  15:37

〔記者張軒哲／台中報導〕溫馨接送情！二二八連假期間，新竹卓姓夫妻帶著兩位小朋友到泰安派出所賞夜櫻，他們將車停放三豐路超商，攔計程車到泰安社區賞夜櫻，深夜欲離去時，招不到計程車，警方駕車載卓姓民眾全家前往取車，近日卓家寄了一箱地瓜附上兒子製作的卡片致謝，讓員警感到窩心。

泰安櫻花季落幕，今年至228連續假期前櫻花才逐漸盛開，卓姓夫妻在連假某日深夜帶著兩位小朋友到派出所求助，他們表示因為路況不熟，將自己的轎車停在三豐路超商前，搭計程車進入社區，怎知因為當天遊客爆滿，晚上要回家的時候，司機指稱天候已晚人太多進不來，遂求助警方。泰安派出所副所長張永昇得知後，立即請巡邏員警黃智偉載卓姓民眾全家前往取車，才讓他們順利返家。

卓小弟寄來的自繪感謝信及圖寫著，ㄐㄧㄥˇㄔㄚˊ 叔叔們：謝謝你們！在沒有ㄐㄧˋㄔㄥˊ車幫忙的時候，ㄗㄞˋ我們平安ㄑ一ㄢ到我們的車。朋友種的地ㄍㄨㄚ跟你們分享。祝你們平安喜樂，讓泰安派出所員警覺得無比窩心，直呼太感動了！

廣告
  • 卓小弟繪製卡片感謝警方。（記者張軒哲攝）

    卓小弟繪製卡片感謝警方。（記者張軒哲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：警深夜溫情接駁外地客 男童畫卡片道謝


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.