兒吸毒傷母心！母報警抓兒盼改過自新

2017-04-10 15:33

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園警分局埔子派出所警員周庫穎及李岩錡，昨天晚上10點多接到婦人報案，指稱兒子可能躲在房間內吸毒，員警趕抵後在婦人的引導下，進到35歲賴姓男子的房內，當場查獲安非他命1.5公克及吸食器。

賴男被查獲時剛吸食完毒品，精神恍惚、答非所問還胡言亂語，甚至惡狠狠地瞪著媽媽，員警看他精神狀況不穩，預防他出現攻擊行為，依法將他上銬逮捕並帶回派出所，賴男在偵訊時沉默不語，對於毒品來源及吸毒過程都不願回應。

婦人說，兒子吸毒成癮，家人苦口婆心勸導都沒用，為了讓兒子徹底遠離毒品，只好報案請警察幫忙。

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