323佔政院11人有罪 魏揚：非常遺憾
2017-04-10 15:47
眾被告在民間司改會陪同下召開記者會，強調對判決感到失望，也呼籲檢方不要上訴，尊重言論自由。（記者簡榮豐攝）
［記者黃欣柏／台北報導］台北地院今針對唯一尚未落幕的「323攻佔行政院」做出判決，其中魏揚等10人獲判無罪，其餘11名被告則分別被依妨害公務、毀損公物等罪判刑3到5月，均可易科罰金。宣判後眾被告在民間司改會陪同下召開記者會，強調對判決感到失望，也呼籲檢方不要上訴，尊重言論自由。
魏揚受訪指出，除了希望全體都可以得到無罪判決外，也希望國家暴力的究責可以得到答案，他強調，打人的警察至今還沒找到，下令驅離的前中正一分局長方仰寧也沒有被追究，顯示整個事件的轉型正義還沒有做到。
記者會並提到，非常遺憾法院未能體會人民走上街頭的原因，變相為國家暴力背書，將與律師討論是否上訴，也呼籲立法單位正視人民集會遊行的權益，不要再用刑法打壓抗爭。
2014年3月18日，不滿政府草率通過服貿的學運人士集體攻佔立法院，5天後因未獲得當時馬政府對「退回服貿協議」訴求的正面回應，魏揚、黑色島國青年陣線部分成員遂又號召民眾進入行政院正門廣場靜坐抗議，直到隔日凌晨才全數被警方強制清場驅離。
在與太陽花學運相關的3起案件中，以本案被起訴132人為最多，小英政府上台後對126位被告撤回告訴，僅剩涉犯公訴罪的21人無法被撤銷告訴。
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