318、323結果大不同 律師：法官應用同樣角度看待
2017-04-10 17:52
〔記者黃欣柏／台北報導〕323攻佔行政院案下午宣判，21名被告中共有11人被判有罪，針對此判決結果，律師尤伯祥隨後在記者會上指出，這次事件是人民被逼得用更強而有力的行動，來告訴馬政府不可以毀憲亂政，最後也因此擋下了服貿，從一個律師的觀點來看，本案是基於公民不服從而發起，與先前獲判無罪的318攻佔立法院一案應用同樣的角度去看待，「不知道法官到底有沒有聽到我們在法庭上的聲音」！
尤伯祥強調，318案獲判無罪，本案法官卻判妨害公務及毀損公物部分有罪，也許是法官沒聽到大家在法庭上的聲音。
他認為是這些被告的行動阻止了憲政危機，也因為有這些行動，我們才可以繼續呼吸到民主自由的空氣，從法理上來看，318與323應該是出於一樣的角度，在本質上具有一體性，未來將等收到判決書後再跟當事人研議是否提起上訴。
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